10.11.2022 07:30 Рита Парфенова

10 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначаються кілька міжнародних свят.

10 листопада відзначається Всесвітній день молоді, встановлений на честь утворення Всесвітньої федерації демократичної молоді. Ця подія відбулася на 29 жовтня - 10 листопада 1945 року в Лондоні Всесвітній конференції молоді.



Також сьогодні професійне свято спеціалісти однієї з точних професій – щорічно 10 листопада відзначають Міжнародний день бухгалтерії. Вибору дати свята послужила подія кінця 15 століття – 10 листопада 1494 року у Венеції було опубліковано книгу Луки Пачіолі «Все про арифметику, геометрію та пропорцію». Один із розділів книги називався «Про рахунки та інші записи» і містив докладний виклад бухгалтерської справи Венеції.



А з 2002 року на 10 листопада припадає Всесвітній день науки заради миру та розвитку. Ініціатори цього свята (серед яких чимало видатних вчених, правозахисників, екологів, політиків тощо) доводили, що воно призведе до якіснішої взаємодії громадськості та науки у вирішенні першочергових проблем планетарного масштабу.



До свят, що відзначаються 11 листопада, сьогодні додалися два «плаваючі».



Кожного другого четверга листопада відзначається Всесвітній день якості. Це свято було затверджено 1990 року. А через шість років Європейська організація якості оголосила тиждень, у який потрапляє цей четвер, Європейським тижнем якості.



Всесвітній день юзабіліті (Usability можна дослівно перекласти з англійської мови як «практичність, зручність та простота використання») було засновано та вперше відсвятковано у 2005 році. І з того часу він відзначається щорічно другого четверга листопада. Головне гасло Всесвітнього дня юзабіліті – «Зроби простіше!» Тому що зручні та зрозумілі технології роблять життя кожного з нас простіше і підвищують його якість у будь-якій частині світу.

Прикмети дня

10 листопада за православним календарем вшановують пам'ять великомучениці Параскеви. У народі день називали Параскева П'ятниця або Параскева Льняниця.



У цей день заборонено будь-яку жіночу роботу, особливе табу накладалося на заняття, пов'язані з водою. Виняток становить хворобу дитини. У цьому випадку його необхідно вмити у джерелі.



Можна було лише м'яти та тріпати льон. Влаштовували навіть спеціальні лляні оглядини. Витріпаний льон-первак показували один одному, хваляючись майстерністю. Дівчата намагалися показати свої вміння нареченим та майбутнім свекрухам.

Також цього дня

У 1483 народився Мартін Лютер, вождь Реформації в Німеччині.



1759 – народився Йоганн Фрідріх Шиллер, німецький поет, філософ, історик та драматург.



1885 – у Німеччині набережною річки Неккар з неймовірною для того часу швидкістю – 12 км/год – пронісся перший мотоцикл. Його конструкція була простою – німецькі інженери Даймлер та Майбах встановили розроблений ними двигун внутрішнього згоряння на дерев'яний велосипед.



1908 – в одному з готелів американського штату Монтана у номерах на столик поклали Біблію. З того часу Святе Письмо стало обов'язковим атрибутом готельних номерів.



1928 – народився Енніо Морріконе, італійський композитор, аранжувальник, диригент.



1940 – Уолт Дісней погодився доносити ФБР про підривні елементи у Голлівуді.



1977 – народилася Бріттані Мерфі (пом. 2009), американська кіноактриса.



1993 – в Україні заборонено усі воєнізовані неурядові організації.



1994 – Ірак визнав незалежність Кувейту.



2004 – вийшов Firefox 1.0.



2009 – запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм до Об'єднаної енергосистеми України).

Іменини відзначають:

Анна, Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Іов, Кузьма, Максим, Наум, Неоніла, Микола, Опанас, Павло, Параска, Степан, Терентій, Тимофій, Федул.