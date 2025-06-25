Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
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Сьогодні буде важко зосередитися, можливі помилки, дратівливість і конфлікти. Уникайте важливих рішень і краще присвятіть час відпочинку та спілкуванню.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.
Сьогодні свято державопредставницької та іноді бюджетонаповнюючої професії – День митної служби України.
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