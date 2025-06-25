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25.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

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Народні прикмети

  • багато конюшини росте – до дощового місяця;
  • спекотний і сухий день – до того, що грибів влітку буде мало;
  • дощить – чекайте на великий урожай меду;
  • над водоймою видно веселку – до дощу;
  • вдень спекотно – ще 40 днів буде така погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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