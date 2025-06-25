25.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 червня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 червня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.

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Народні прикмети

багато конюшини росте – до дощового місяця;

спекотний і сухий день – до того, що грибів влітку буде мало;

дощить – чекайте на великий урожай меду;

над водоймою видно веселку – до дощу;

вдень спекотно – ще 40 днів буде така погода.