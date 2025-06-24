24.06.2025 22:04 Мирон Зелений

У Харкові готуються до прем'єри опери «Енеїда» Миколи Лисенка (фото)

Кореспондент сайту РЕДПОСТ побував на відкритій оркестрово-сценічній репетиції опери «Енеїда» Миколи Лисенка — одного з найграндіозніших проєктів театру Харків Опера за період повномасштабного вторгнення.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



«Енеїда» Лисенка — це не лише музичний шедевр, а й глибока філософська притча. Постановка розкриває образ Енея як козака-життєлюба, який шукає шлях до перемоги після втрати мирного життя, зруйнованого підступним ворогом. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ«Енеїда» Лисенка — це не лише музичний шедевр, а й глибока філософська притча. Постановка розкриває образ Енея як козака-життєлюба, який шукає шлях до перемоги після втрати мирного життя, зруйнованого підступним ворогом.

Режисерка-постановниця Жанна Чепела обіцяє несподівані сценічні рішення. Дія опери розгортається на символічному «кораблі», де спільно існують українці й троянці. На сцені постане об’ємний тривимірний простір з використанням складного театрального освітлення та інтеграцією глядацької зали.

Сценографія наповнена потужними символами — як історичними, так і філософськими.

Опера повертається на сцену вперше за понад півстоліття. Прем’єрні покази відбудуться 5 та 6 липня у безпечному просторі Loft Stage театру.

Творча команда:

Режисерка-постановниця — Жанна Чепела

Диригент-постановник — Дмитро Морозов, заслужений діяч мистецтв України, головний диригент Харківської опери

Художник-постановник — Костянтин Пономарьов

Хореограф-постановник — Костянтин Томільченко.

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