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24.06.2025  22:04   Мирон Зелений

У Харкові готуються до прем'єри опери «Енеїда» Миколи Лисенка (фото)

Кореспондент сайту РЕДПОСТ побував на відкритій оркестрово-сценічній репетиції опери «Енеїда» Миколи Лисенка — одного з найграндіозніших проєктів театру Харків Опера за період повномасштабного вторгнення.

Харків, опера
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

«Енеїда» Лисенка — це не лише музичний шедевр, а й глибока філософська притча. Постановка розкриває образ Енея як козака-життєлюба, який шукає шлях до перемоги після втрати мирного життя, зруйнованого підступним ворогом.
 
Режисерка-постановниця Жанна Чепела обіцяє несподівані сценічні рішення. Дія опери розгортається на символічному «кораблі», де спільно існують українці й троянці. На сцені постане об’ємний тривимірний простір з використанням складного театрального освітлення та інтеграцією глядацької зали.
Сценографія наповнена потужними символами — як історичними, так і філософськими.
 
Опера повертається на сцену вперше за понад півстоліття. Прем’єрні покази відбудуться 5 та 6 липня у безпечному просторі Loft Stage театру.
 
Творча команда:
Режисерка-постановниця — Жанна Чепела
Диригент-постановник — Дмитро Морозов, заслужений діяч мистецтв України, головний диригент Харківської опери
Художник-постановник — Костянтин Пономарьов
Хореограф-постановник — Костянтин Томільченко.
 

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Тэги:  харків, енеїда, хнатоб, опера
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