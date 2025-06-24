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24.06.2025  21:53   Дмитро Колонєй

Готуємо журек: король польських супів з копченостями, який допоможе і за похмілля

У Польщі цю страву подають та їдять повсюдно — і як святкову страву, і як дуже ситну повсякденну «юшку».

Як приготувати польский суп журек з копченостями, який допоможе і за похмілля: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, журек — це одна з найвідоміших і найулюбленіших польських страв. Його історія пов'язується з легендою про те, що скупий кухар, який сподівався на те, що юшку з залишків бекону, закваски для хліба, цибулі та великої кількості часнику неможливо їсти програв, а суп став став національною стравою поляків, яку охоче подають цілий рік. Варіантів приготування багато. Але його головний секрет - в основі квасу і насиченого м'ясного або овочевого бульйону.
 

Польский суп журек

 

Продукти (на 8 порцій):

 
  • Бульйон – 2,5-3 л.
  • Свинячі ковбаски або бекон - 600 г
  • Хлібний квас - 500 мл
  • Сметана 40% - 200 г
  • Відварені яйця - 3 шт.
  • Картопля - 3 шт.
  • Морква - 2 шт.
  • Часник - 3 зубчики
  • Петрушка - 5 гілочок
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Столовий хрін - 1 ст. л.
  • Сіль, чорний перець - за смаком
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Покроковий рецепт приготування

 
  1. Зварити яйця.
  2. Довести до кипіння бульйон.
  3. Додати стебла петрушки.
  4. Нарізати ковбасу товстими кухлями або бекон.
  5. Моркву порізати половинками гуртків.
  6. Картоплю нарізати кубиками.
  7. Додати в бульйон ковбасу та моркву.
  8. Варити 10 хв.
  9. Додати картопля.
  10. Варити ще 20 хвилин|мінути| до готовності овочів.
  11. Вийняти ковбасу/бекон та овочі.
  12. Бульйон процідити в чисту каструлю.
  13. Влити хлібний квас.
  14. Додати лавровий лист.
  15. Приправити сіллю та перцем.
  16. Варити 5-10 хвилин.
  17. Зняти з вогню.
  18. Подрібнити часник.
  19. Розігріти бульйон.
  20. Змішати сметану з подрібненим часником і хріном.
  21. Поступово ввести гарячий бульйон.
  22. Довести до кипіння.
  23. Відразу зняти з плити.
  24. Нарізати яйця кружальцями або половинками
  25. Розкласти по тарілках ковбасу/бекон, овочі, варені яйця.
  26. Залити гарячим бульйоном.
  27. Посипати свіжою петрушкою.
 
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Тэги:  рецепт, суп, яйця, бульйон, морква, сметана, картопля
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