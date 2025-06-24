24.06.2025 21:53 Дмитро Колонєй
Готуємо журек: король польських супів з копченостями, який допоможе і за похмілля
У Польщі цю страву подають та їдять повсюдно — і як святкову страву, і як дуже ситну повсякденну «юшку».
Як пише РЕДПОСТ
, журек — це одна з найвідоміших і найулюбленіших польських страв. Його історія пов'язується з легендою про те, що скупий кухар, який сподівався на те, що юшку з залишків бекону, закваски для хліба, цибулі та великої кількості часнику неможливо їсти програв, а суп став став національною стравою поляків, яку охоче подають цілий рік. Варіантів приготування багато. Але його головний секрет - в основі квасу і насиченого м'ясного або овочевого бульйону.
Польский суп журек
Продукти (на 8 порцій):
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Бульйон – 2,5-3 л.
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Свинячі ковбаски або бекон - 600 г
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Хлібний квас - 500 мл
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Сметана 40% - 200 г
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Відварені яйця - 3 шт.
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Картопля - 3 шт.
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Морква - 2 шт.
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Часник - 3 зубчики
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Петрушка - 5 гілочок
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Лавровий лист - 2 шт.
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Столовий хрін - 1 ст. л.
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Сіль, чорний перець - за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Зварити яйця.
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Довести до кипіння бульйон.
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Додати стебла петрушки.
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Нарізати ковбасу товстими кухлями або бекон.
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Моркву порізати половинками гуртків.
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Картоплю нарізати кубиками.
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Додати в бульйон ковбасу та моркву.
-
Варити 10 хв.
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Додати картопля.
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Варити ще 20 хвилин|мінути| до готовності овочів.
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Вийняти ковбасу/бекон та овочі.
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Бульйон процідити в чисту каструлю.
-
Влити хлібний квас.
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Додати лавровий лист.
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Приправити сіллю та перцем.
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Варити 5-10 хвилин.
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Зняти з вогню.
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Подрібнити часник.
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Розігріти бульйон.
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Змішати сметану з подрібненим часником і хріном.
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Поступово ввести гарячий бульйон.
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Довести до кипіння.
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Відразу зняти з плити.
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Нарізати яйця кружальцями або половинками
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Розкласти по тарілках ковбасу/бекон, овочі, варені яйця.
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Залити гарячим бульйоном.
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Посипати свіжою петрушкою.
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