29.04.2025 21:45 Дмитро Колонєй
Готуємо суп з сосиками та плавленим сиром
Той самий улюблений сирний суп. Яке ж задоволення!
Як пише РЕДПОСТ, суп з сосиками та плавленим сиром – це ситна, проста та дуже домашня страва, яка поєднує в собі легкість приготування, насичений смак та доступні інгредієнти.
Суп з сосиками та плавленим сиром
Продукти:
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300 г сосисок,
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200 г плавленого сиру,
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4 картоплини,
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1 цибулина,
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1 морква,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати ссоиски
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Нарізщати цибулю
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Натерти моркву на тертці.
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Смажити їх протягом 5 хвилин.
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Додати нарізані ковбаски.
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Смажити ще 5 хвилин.
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Закип'ятити воду.
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Додати картоплю.
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Кип'яттити приблизно 10 хвилин.
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Додати до супу обсмажені овочі та спеції,
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Знову довести до кипіння.
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Додати плавлений сир.
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Продовжувати варити суп ще близько 10 хвилин, помішуючи, поки сир не розплавиться.
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