29.04.2025 21:45 Дмитро Колонєй

Готуємо суп з сосиками та плавленим сиром

Той самий улюблений сирний суп. Яке ж задоволення!

Як пише РЕДПОСТ, суп з сосиками та плавленим сиром – це ситна, проста та дуже домашня страва, яка поєднує в собі легкість приготування, насичений смак та доступні інгредієнти.

Суп з сосиками та плавленим сиром

Продукти:

300 г сосисок,

200 г плавленого сиру,

4 картоплини,

1 цибулина,

1 морква,

спеції.

Покроковий рецепт приготування:

Нарізати ссоиски Нарізщати цибулю Натерти моркву на тертці. Смажити їх протягом 5 хвилин. Додати нарізані ковбаски. Смажити ще 5 хвилин. Закип'ятити воду. Додати картоплю. Кип'яттити приблизно 10 хвилин. Додати до супу обсмажені овочі та спеції, Знову довести до кипіння. Додати плавлений сир. Продовжувати варити суп ще близько 10 хвилин, помішуючи, поки сир не розплавиться.