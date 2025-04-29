29.04.2025 21:09

На Харківщині діяла злочинна група, яка розтратила понад 90 млн грн бюджетних коштів

Аферисти багатіли на схемі з дровами для потреб підрозділів ЗСУ на Харківщині та Луганщині.



На Харківщині діяла злочинна група, яка розтратила понад 90 млн грн бюджетних коштів



Як повідомляє РЕДПОСТ , детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру 8 особам - учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ.

Встановлено, що до складу злочинної організації входили

керівники квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ),

начальники паливної групи, уповноважені особи з проведення державних закупівель КЕУ,

колишні керівники КЕУ та

фізичні особи-підприємці.

Виявлено, що

фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами.

При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її КЕУ.

Аналітики БЕБ встановили, що за такою схемою привласнили майже 90 млн грн державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.

За частину незаконно отриманих коштів підозрювані придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які витратили на купівлю:

13 автомобілів,

18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську,

42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові,

нежитлові будівлі - понад 300 квадратних метрів у Харкові,

земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові та

2 радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102».

Підозрюваним може загрожувати ув'язнення на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.