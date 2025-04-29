29.04.2025 20:22 Дмитро Колонєй

Патрульні нагадали про небезпеку для харківських підлітків з боку РФ

Харківські правоохоронці звернули увагу на підступну роботу оукпантів у мережах.

Як повідомляє РЕДПОСТ , харківські правоохоронці нагадують, що ворог вербує підлітків для диверсій.

Російські спецслужби активно використовують соцмережі, месенджери та онлайн-ігри, щоб втягнути українських підлітків у злочини: підпали, пошкодження інфраструктури, збір даних про переміщення техніки й військових.

Спершу дітей залучають до простих завдань — наприклад, сфотографувати певний об’єкт чи намалювати графіті. Після виконання таких дій їх намагаються втягнути в серйознішу підривну діяльність, використовуючи шантаж або обіцянки заробітку.

Патрульні нагадують, що диверсія — це державна зрада, за яку карають до 15 років за гратами або довічним ув’язненням.