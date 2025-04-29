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29.04.2025  20:22   Дмитро Колонєй

Патрульні нагадали про небезпеку для харківських підлітків з боку РФ

Харківські правоохоронці звернули увагу на підступну роботу оукпантів у мережах.

Вербує підлітків для диверсій ворог: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські правоохоронці нагадують, що ворог вербує підлітків для диверсій.
 
Російські спецслужби активно використовують соцмережі, месенджери та онлайн-ігри, щоб втягнути українських підлітків у злочини: підпали, пошкодження інфраструктури, збір даних про переміщення техніки й військових.
 
 
Спершу дітей залучають до простих завдань — наприклад, сфотографувати певний об’єкт чи намалювати графіті. Після виконання таких дій їх намагаються втягнути в серйознішу підривну діяльність, використовуючи шантаж або обіцянки заробітку.
 
Патрульні нагадують, що диверсія — це державна зрада, за яку карають до 15 років за гратами або довічним ув’язненням.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ неоднаразово писав про вербьування піддітків, серерз яких викриті що правоохоронцями та спецслужбами 15-річна харків’янку, яка на замовлення країни-агресорки підпалювала військові авто та чотири підлітки, які коїли диверсії на залізниці.
 
Тэги:  агрессия россии, діти, харків, колабоант, дрг
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