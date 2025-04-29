    
Главная Новини Харкова Освіта Харківські рятувальники нагадали життєво-важливі речі школярам метрошколи (фото)
29.04.2025  19:50   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники нагадали життєво-важливі речі школярам метрошколи (фото)

Фахівці завітали до школи на станції Харківського метрополітену та провели безпековий урок.

Нагадали життєво-важливі речі школярам метрошколи рятувальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час пізнавального і корисного уроку з безпеки ДСНСники нагадали школярам про важливість дотримання правил пожежної безпеки та наголосили на небезпеці ігор з вогнем. Вони розповіли, як запобігти виникненню пожеж, що робити у разі їх виникнення, як правильно викликати екстрені служби та як діяти у разі появи диму або полум’я.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Окрему увагу рятувальники приділили питанням мінної безпеки, адже в умовах сучасних загроз ці знання є життєво необхідними. Учні дізналися, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, які попереджувальні знаки існують та як обирати безпечні маршрути.
 
Нагадали життєво-важливі речі школярам метрошколи рятувальники: Новини Харкова
 
Нагадали життєво-важливі речі школярам метрошколи рятувальники: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що до 1 вересня 2025 року в Харкові побудують ще три підземні школи.
 
Тэги:  поради, діти, харків, метрошкола, школа, агрессия россии, навчання
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.04 Надзвичайні події Рятувальники попереджають про зміну погодних умов на Харківщині 20.04 Надзвичайні події Харківські патрульні надали поради щодо безпеки під час святкування Великодня 09.04 Надзвичайні події Харківські патрульні нагадали водіям як уникнути штрафів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 