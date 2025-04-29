29.04.2025 19:50 Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники нагадали життєво-важливі речі школярам метрошколи (фото)

Фахівці завітали до школи на станції Харківського метрополітену та провели безпековий урок.

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час пізнавального і корисного уроку з безпеки ДСНСники нагадали школярам про важливість дотримання правил пожежної безпеки та наголосили на небезпеці ігор з вогнем. Вони розповіли, як запобігти виникненню пожеж, що робити у разі їх виникнення, як правильно викликати екстрені служби та як діяти у разі появи диму або полум’я.

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Окрему увагу рятувальники приділили питанням мінної безпеки, адже в умовах сучасних загроз ці знання є життєво необхідними. Учні дізналися, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, які попереджувальні знаки існують та як обирати безпечні маршрути.