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25.04.2025  13:15   Віталій Хіневич

До 1 вересня в Харкові побудують ще три підземні школи

До початку нового навчального року в Салтівському районі планують відкрити три підземні школи.


До 1 вересня в Харкові побудують ще три підземні школи
Про це сьогодні, 25 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Він зазначив, що зараз у місті вже функціонують чотири такі заклади, один з яких - у віддаленому мікрорайоні.
 
«Маємо великий попит на місця в цих школах. Зараз ми вимушені будувати їх під землею. Але робимо все можливе, щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах», - зазначив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать дію пільг для бізнесу.
 
 
Тэги:  освіта, харків
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