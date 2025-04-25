25.04.2025 13:15 Віталій Хіневич

До 1 вересня в Харкові побудують ще три підземні школи

До початку нового навчального року в Салтівському районі планують відкрити три підземні школи.



До 1 вересня в Харкові побудують ще три підземні школи



Про це сьогодні, 25 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що зараз у місті вже функціонують чотири такі заклади, один з яких - у віддаленому мікрорайоні.

«Маємо великий попит на місця в цих школах. Зараз ми вимушені будувати їх під землею. Але робимо все можливе, щоб наші діти могли навчатися в безпечних умовах», - зазначив мер.

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