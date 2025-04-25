25.04.2025 12:45 Віталій Хіневич

Житель Харківської області пропонував хабар правоохоронцям

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, 58-річний житель міста Берестин запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в розмірі 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 квітня чоловік вчинив адміністративні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Факт надання хабара було задокументовано слідчо-оперативною групою.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на чоловіка складено адміністративні матеріали за порушення Правил дорожнього руху.

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