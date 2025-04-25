    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові на жінку напала знайома
25.04.2025  11:15   Віталій Хіневич

У Харкові на жінку напала знайома

37-річна зловмисниця дістала стартовий пістолет та стала погрожувати потерпілій, нанесла кілька ударів і забрала гроші.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Ввечері 22 квітня до поліції надійшло повідомлення від 38-річної мешканки міста. Жінка розповіла, що неподалік свого будинку на неї напала знайома. 
 
Конфлікт між жінками виник через давню заборгованість. 37-річна зловмисниця дістала стартовий пістолет та стала погрожувати потерпілій, нанесла кілька ударів і забрала гроші.
На місці поліцейські опитали свідків, зафіксували тілесні ушкодження та вилучили речові докази.
 
Під час проведення обшуку у зловмисниці вилучено стартовий пістолет, яким вона погрожувала заявниці.
 
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. 
 
Фігурантка затримана у порядку статті 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік скоїв крадіжку з офісу.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Надзвичайні події Житель Харківської області пропонував хабар правоохоронцям 24.04 Надзвичайні події Чоловік у Харкові погрожував фізичною розправою жінці 24.04 Надзвичайні події У Харкові чоловік скоїв крадіжку з офісу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 