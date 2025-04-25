25.04.2025 11:15 Віталій Хіневич

У Харкові на жінку напала знайома

37-річна зловмисниця дістала стартовий пістолет та стала погрожувати потерпілій, нанесла кілька ударів і забрала гроші.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Ввечері 22 квітня до поліції надійшло повідомлення від 38-річної мешканки міста. Жінка розповіла, що неподалік свого будинку на неї напала знайома.

Конфлікт між жінками виник через давню заборгованість. 37-річна зловмисниця дістала стартовий пістолет та стала погрожувати потерпілій, нанесла кілька ударів і забрала гроші.

На місці поліцейські опитали свідків, зафіксували тілесні ушкодження та вилучили речові докази.

Під час проведення обшуку у зловмисниці вилучено стартовий пістолет, яким вона погрожувала заявниці.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Фігурантка затримана у порядку статті 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу.

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