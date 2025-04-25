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25.04.2025  10:50   Віталій Хіневич

Вночі Харків знову опинився під ударами російських БпЛА: рятувальники показали кадри ліквідації наслідків

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, ліквідовуючи наслідки терористичної атаки окупантів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок масованої ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства, пошкоджені поруч розташовані приватні та багатоквартирні житлові будинки.
 
 
Психологи ДСНС надавали допомогу людям.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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