25.04.2025 10:20 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів

Зокрема, внаслідок нічної атаки в Слобідському районі було пошкоджено щонайменше 18 будівель.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Загалом було вибито 94 вікна. Комунальники вже закрили 18% контурів у житлових приміщеннях.

Крім того, триває усунення наслідків ворожих атак, які сталися 24 квітня. У Слобідському, Новобаварському, Немишлянському та Основ’янському районах пошкоджень зазнали 76 будівель.

Станом на сьогоднішній ранок комунальники закрили 73% вибитих вікон у квартирах, 91% - у місцях загального користування та всі скління балконів. Фахівці також відремонтували 77% пошкоджених покрівель.

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