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25.04.2025  10:20   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова усувають наслідки ворожих обстрілів

Зокрема, внаслідок нічної атаки в Слобідському районі було пошкоджено щонайменше 18 будівель.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Загалом було вибито 94 вікна. Комунальники вже закрили 18% контурів у житлових приміщеннях.
 
Крім того, триває усунення наслідків ворожих атак, які сталися 24 квітня. У Слобідському, Новобаварському, Немишлянському та Основ’янському районах пошкоджень зазнали 76 будівель.
 
Станом на сьогоднішній ранок комунальники закрили 73% вибитих вікон у квартирах, 91% - у місцях загального користування та всі скління балконів. Фахівці також відремонтували 77% пошкоджених покрівель.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог атакував Харків безпілотниками.
 
Тэги:  жкг, харків
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