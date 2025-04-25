25.04.2025 09:55 Віталій Хіневич

Завершено спецрозслідування стосовно «правоохорониці» з Куп’янщини, яка стежила за порядком на облаштованих окупантами блокпостах

За даними слідства, під час окупації Куп’янщини збройними силами рф місцева мешканка вирішила спробувати себе в ролі «правоохорониці».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У серпні 2022 року 22-річна жінка обійняла посаду «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД Управления внутренних дел Военно–гражданской администрации Харьковской области».

Головним завдання колаборантки було чергування на блокпостах, облаштованих російськими військовими, — «інспекторка» перевіряла документи у водіїв та пасажирів транспортних засобів, оглядала автівки та проводила інші заходи з контролю за безпекою.

Наразі обвинувачена переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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