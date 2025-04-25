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25.04.2025  09:25   Віталій Хіневич

У Харкові перевірили воду з джерел

У місті досліджено 13 проб води з 12-ти каптажів природних джерел.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
У місті Харків досліджено 13 проб води з 12-ти каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Олексіївська балка», вул. Мінераловодська, 1, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми  (2 каптажі).
 
Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді 5 джерел: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юність», вул. Бучми (ліва сторона).
 
За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з каптажів джерел у парку «Юність» (за вмістом нітратів та показником загальної жорсткості).
 
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Тэги:  медицина, харків
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