25.04.2025 09:25 Віталій Хіневич

У Харкові перевірили воду з джерел

У місті досліджено 13 проб води з 12-ти каптажів природних джерел.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

У місті Харків досліджено 13 проб води з 12-ти каптажів природних джерел (Саржин яр, Манжосів яр, селище Олешки, парк «Юність», «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», «Олексіївська балка», вул. Мінераловодська, 1, вул. Владислава Зубенка, 25, вул. Бучми (2 каптажі).

Відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки реєструвались у воді 5 джерел: «Петренки-1», «Петренки-2», «Петренки-3», парк «Юність», вул. Бучми (ліва сторона).

За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з каптажів джерел у парку «Юність» (за вмістом нітратів та показником загальної жорсткості).

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