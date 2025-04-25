25.04.2025 08:55 Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 25 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Ворог обстрілював Харків та області, внаслідок чого є постраждалі, загиблий та руйнування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

06:45 - м. Харків. Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено 4 будівлі ресторанного комплексу.

22:27 - Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів приватний будинок.

16:21 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка (Олександрівка). Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватниі будинки, господарчу споруду та вуличні енергомережі.

15:50 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Постольне. Внаслідок обстрілу (тип встановлюється) горів житловий будинок на площі 90 м.кв, 2 господарчі споруди на площі 36 м.кв та трава на площі 2,5 га.

14:14 - Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, за межами с. Шестакове. Внаслідок обстрілу (БпЛА невстановленого типу) горів автомобіль ВАЗ-21013 на площі 5 м.кв. Загинив 36-річний чоловік.

14:13 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка (Олександрівка). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та три господарчі споруди.

12:30 - Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горить хвойна підстилка на площі 2 га.

11:15 - Куп'янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла трава та очерет на площі 2 га. Постраждали 83-річна та 78-річна жінки.

07:31 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу КАБ зруйновано приміщення магазину.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.