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25.04.2025  08:55   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 25 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Ворог обстрілював Харків та області, внаслідок чого є постраждалі, загиблий та руйнування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
06:45 - м. Харків. Внаслідок обстрілу БпЛА типу "Шахед" пошкоджено 4 будівлі ресторанного комплексу. 
 
22:27 - Харківський р-н., Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу FPV-дроном горів приватний будинок. 
 
16:21 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка (Олександрівка). Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватниі будинки, господарчу споруду та вуличні енергомережі.
 
15:50 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Постольне. Внаслідок обстрілу (тип встановлюється) горів житловий будинок на площі 90 м.кв, 2 господарчі споруди на площі 36 м.кв та трава на площі 2,5 га. 
 
14:14 - Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, за межами с. Шестакове. Внаслідок обстрілу (БпЛА невстановленого типу) горів автомобіль ВАЗ-21013 на площі 5 м.кв. Загинив 36-річний чоловік. 
 
14:13 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Клинова Новоселівка (Олександрівка). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та три господарчі споруди. 
 
12:30 - Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горить хвойна підстилка на площі 2 га. 
 
11:15 - Куп'янський р-н., Кіндрашівська ТГ, с. Нечволодівка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла трава та очерет на площі 2 га. Постраждали 83-річна та 78-річна жінки. 
 
07:31 - Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу КАБ зруйновано приміщення магазину.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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