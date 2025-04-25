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25.04.2025  08:30   

За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 24 по 25 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди.


За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області, а також в м. Харків. 3 з них виникли на відкритих просторах та лісовому масиві на загальній площі понад 6,5 га.
 
Ворожим вогнем також знищено легковий автомобіль, приватний будинок та 2 господарчі споруди, 1 людина загинула, 2 постраждали.
 
Вночі ворог завдав удару безпілотниками по Слобідському району міста Харкова. Сталась пожежа. Пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними постраждалих немає. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
 
За добу в природних екосистемах сталося 25 пожеж на загальній площі понад 37 га. До ліквідації 1 пожежі залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
 
О 12:05 відбулась остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклійському лісництві Ізюмського району. Нагадаємо, лісова пожежа розповсюдилась на площу 349 га. Її вдалось локалізувати 09:00 22 квітня. Загалом роботи з пожежогасіння, до яких були залучені рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства, тривали 5 діб.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами.
 
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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