25.04.2025 08:30
За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 24 по 25 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативних виїзди.
За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Куп’янському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах області, а також в м. Харків. 3 з них виникли на відкритих просторах та лісовому масиві на загальній площі понад 6,5 га.
Ворожим вогнем також знищено легковий автомобіль, приватний будинок та 2 господарчі споруди, 1 людина загинула, 2 постраждали.
Вночі ворог завдав удару безпілотниками по Слобідському району міста Харкова. Сталась пожежа. Пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними постраждалих немає. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
За добу в природних екосистемах сталося 25 пожеж на загальній площі понад 37 га. До ліквідації 1 пожежі залучались підрозділи місцевої пожежної охорони.
О 12:05 відбулась остаточна ліквідація всіх осередків горіння у Балаклійському лісництві Ізюмського району. Нагадаємо, лісова пожежа розповсюдилась на площу 349 га. Її вдалось локалізувати 09:00 22 квітня. Загалом роботи з пожежогасіння, до яких були залучені рятувальники ДСНС та працівники лісового господарства, тривали 5 діб.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано
три серії ударів ракетами та дронами.
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