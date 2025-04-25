Ворог атакував Харків безпілотниками

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Гороскоп на 25 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки З’явиться бажання розібратися з давніми справами – це хороший день для завершення розпочатого. Енергії вистачить, тож користуйтеся перевіреними методами й будьте обережні – можливі дрібні травми.

Прогноз погоди у Харкові на 25 квітня У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.