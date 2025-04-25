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25.04.2025  08:05   Віталій Хіневич

Ворог атакував Харків безпілотниками

Через атаку в житловому районі місті виникла пожежа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вночі ворог завдав удару безпілотниками по Слобідському району міста Харкова. Сталась пожежа. 
 
Пошкоджені приватні житлові будинки. За попередніми даними постраждалих немає. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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