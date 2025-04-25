Випадок сказу зареєстровано у Харкові

Співробітницю приватного підприємства вкусив безпритульний кіт.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Мурафа на Харківщині зафіксовано сказ у собаки після контакту з лисицею. Тварина вкусила власницю.
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З’явиться бажання розібратися з давніми справами – це хороший день для завершення розпочатого. Енергії вистачить, тож користуйтеся перевіреними методами й будьте обережні – можливі дрібні травми.
У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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