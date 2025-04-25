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25.04.2025  11:30   Віталій Хіневич

Випадок сказу зареєстровано у Харкові

Співробітницю приватного підприємства вкусив безпритульний кіт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Слобідському районі зафіксовано випадок сказу. Співробітницю приватного підприємства вкусив безпритульний кіт.
 
З хворою твариною також контактували ще вісім людей. 
 
Державні та комунальні служби проводять всі необхідні заходи з локалізації та ліквідації спалаху сказу.
 
Сказ - це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найдієвішим інструментом боротьби проти неї є вакцинація. Вакцина проти сказу є безкоштовною. 
 
Для здійснення щеплення необхідно звернутися до будь-якої державної дільничної лікарні ветеринарної медицини на території міста:
 
  • №1 - вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;
  • №2 - вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (057) 721-03-01;
  • №3 - вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;
  • №4 - вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Мурафа на Харківщині зафіксовано сказ у собаки після контакту з лисицею. Тварина вкусила власницю.

Тэги:  медицина, харків
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