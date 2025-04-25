25.04.2025 11:30 Віталій Хіневич

Випадок сказу зареєстровано у Харкові

Співробітницю приватного підприємства вкусив безпритульний кіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Слобідському районі зафіксовано випадок сказу. Співробітницю приватного підприємства вкусив безпритульний кіт.

З хворою твариною також контактували ще вісім людей.

Державні та комунальні служби проводять всі необхідні заходи з локалізації та ліквідації спалаху сказу.

Сказ - це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей. Найдієвішим інструментом боротьби проти неї є вакцинація. Вакцина проти сказу є безкоштовною.

Для здійснення щеплення необхідно звернутися до будь-якої державної дільничної лікарні ветеринарної медицини на території міста:

№1 - вул. Золочівська, 8-б, тел.: (067) 796-14-59;

№2 - вул. Миколи Кравченка, 19, тел.: (057) 721-03-01;

№3 - вул. Брюссельська, 1, тел.: (067) 733-99-18;

№4 - вул. Максима Рильського, 1, тел.: (066) 717-84-97.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селі Мурафа на Харківщині зафіксовано сказ у собаки після контакту з лисицею. Тварина вкусила власницю.