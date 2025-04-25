25.04.2025 11:50 Віталій Хіневич

622 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф

Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Станом на ранок 25 квітня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 622 дитини загинули та понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 640,

Харківській - 490,

Херсонській - 208,

Дніпропетровській - 235,

Київській - 136,

Запорізькій - 177,

Миколаївській - 118,

Сумській - 134.

Протягом останніх днів:

24 квітня внаслідок обстрілу м. Київ загинув 17-річний хлопець, ще 10 дітей постраждали: пʼять хлопчиків віком 3, 5, 10, 12 та 17 років і пʼять дівчаток віком 14, 15 та 17 років.

24 квітня внаслідок обстрілів с. Безлюдовка Харківського району Харківської області травмовано 14-річну дівчинку.

23 квітня внаслідок обстрілів м. Костянтинівка Донецької області загинула 12-річна дівчинка.

23 квітня внаслідок обстрілів м. Краматорськ Донецької області травмовано 16-річну дівчинку.

23 квітня внаслідок атаки безпілотніками м. Нікополь Дніпропетровської області травмовано двох дівчаток віком 1 та 3 роки.

22 квітня внаслідок обстрілів м. Запоріжжя постраждало сім дітей: п’ять хлопчиків віком 3, 4, 13, 16 років та дві дівчинки віком 14 та 17 років.

22 квітня внаслідок обстрілів м. Херсон травмовано 6-річну дівчинку.

22 квітня внаслідок обстрілів м. Харків поранено 17-річного хлопця.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.