25.04.2025 12:25 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 14

Богодухів - 14

Коломак - 11

Великий Бурлук - 10

Печеніги - 13

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 12

Берестин - 11

Лозова - 11

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 24 квітня 2025 року.