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24.04.2025  15:05   Віталій Хіневич

У Харкові чоловік скоїв крадіжку з офісу

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні пограбування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На території Холодногірського району зловмисник проник до офісу, де працювала 47-річна потерпіла, та відкрито заволодів її мобільним телефоном.
 
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 44-річного підозрюваного у порядку статті 208 КПК України. 
 
Під час проведення санкціонованого обшуку у затриманого виявлено та вилучено викрадений мобільний телефон.
 
Слідчий повідомив зловмиснику про підозру за ч. 4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.
 
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Тэги:  події, харків
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