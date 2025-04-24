24.04.2025 15:05 Віталій Хіневич

У Харкові чоловік скоїв крадіжку з офісу

Поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні пограбування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На території Холодногірського району зловмисник проник до офісу, де працювала 47-річна потерпіла, та відкрито заволодів її мобільним телефоном.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці затримали 44-річного підозрюваного у порядку статті 208 КПК України.

Під час проведення санкціонованого обшуку у затриманого виявлено та вилучено викрадений мобільний телефон.

Слідчий повідомив зловмиснику про підозру за ч. 4 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

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