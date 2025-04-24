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24.04.2025  14:40   Віталій Хіневич

Ігор Терехов: Комунальні підприємства потребують працівників

Комунальні підприємства міста Харкова запрошують на роботу фахівців різних спеціальностей.

 
Як розповів міський голова Ігор Терехов сьогодні, 24 квітня, в ефірі національного телемарафону, КП готові працевлаштовувати як місцевих мешканців, так і ВПО, передає РЕДПОСТ.
 
«Зараз у нас працює багато вимушених переселенців. Я дуже вдячний усім, хто йде працювати на наші комунальні підприємства.
 
Ці люди роблять все можливе, щоб якнайшвидше усувати наслідки ворожих обстрілів. Це необхідно для підтримки харків’ян, щоб містяни почувалися більш-менш захищеними», - наголосив мер.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать дію пільг для бізнесу.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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