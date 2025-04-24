24.04.2025 14:15 Віталій Хіневич

У Харкові продовжать дію пільг для бізнесу

Харківська міська рада на найближчій сесії планує продовжити мораторій на місцеві податки та збори для підприємств.

Про це сьогодні, 24 квітня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Росіяни гатять по промислових підприємствах. Але ми робимо все можливе, щоб бізнес залишався у Харкові, продовжував працювати та мав обігові кошти», - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов прокоментував видобуток піску в Жихорі.