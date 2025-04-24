Пожежу в Балаклійському лісництві ліквідовано після п’яти діб боротьби

У Балаклійському лісництві повністю ліквідували масштабну лісову пожежу площею 349 гектарів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, станом на 12:05 24 квітня всі осередки горіння у Балаклійському лісництві Ізюмського району повністю ліквідовано. Пожежа, яка охопила 349 гектарів лісу, стала однією з наймасштабніших у регіоні цьогоріч.
Нагадаємо, вогонь вдалося локалізувати ще 22 квітня о 09:00, однак остаточне гасіння осередків тривало ще два дні. Загалом ліквідація пожежі тривала п’ять діб. До робіт були залучені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також працівники лісового господарства.
Завдяки спільним зусиллям вдалося запобігти подальшому поширенню вогню та захистити навколишні території від наслідків пожежі.
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