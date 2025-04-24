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24.04.2025  13:20   Віталій Хіневич

Триденний температурний рекорд та заморозки: синоптики про погоду на Харківщині

Три дні поспіль синоптики фіксують температурний рекорд у Харкові. Проте, за прогнозами, очікується зниження температури повітря.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
У Харкові, 23 квітня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +27,6°С.
 
Попередній максимум температури було зафіксовано у 1964 році і він становив +23,8°С.
 
Водночас зазначається, що вночі 27 - 29 квітня по області очікуються заморозки 0 - 5°,IІ рівень небезпечності, помаранчевий.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 24 квітня.
 
Тэги:  погода, харків
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