Триденний температурний рекорд та заморозки: синоптики про погоду на Харківщині

Три дні поспіль синоптики фіксують температурний рекорд у Харкові. Проте, за прогнозами, очікується зниження температури повітря.
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Сьогодні зірки подарують вам відчуття емоційної легкості – збережіть його до вечора. Ймовірні приємні сюрпризи та вигідні пропозиції, але уникайте надмірностей, особливо з алкоголем – є ризик травм.
У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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