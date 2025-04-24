24.04.2025 13:20 Віталій Хіневич

Триденний температурний рекорд та заморозки: синоптики про погоду на Харківщині

Три дні поспіль синоптики фіксують температурний рекорд у Харкові. Проте, за прогнозами, очікується зниження температури повітря.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У Харкові, 23 квітня було зафіксовано новий температурний рекорд максимальної температури для цього дня - +27,6°С.

Попередній максимум температури було зафіксовано у 1964 році і він становив +23,8°С.

Водночас зазначається, що вночі 27 - 29 квітня по області очікуються заморозки 0 - 5°,IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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