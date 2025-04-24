24.04.2025 13:18 Рита Парфенова

У трьох районах Харкова працюють мобільні ЦНАПи для постраждалих після нічної атаки

Унаслідок 24 ворожих атак по Харкову вночі пошкоджено багатоповерхівки. У постраждалих районах міста відкрито мобільні центри для допомоги людям, які можуть подати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, минулої ночі Харків зазнав 24 ударів, унаслідок яких постраждали житлові багатоповерхівки. Щоб допомогти мешканцям, які зазнали втрат, у трьох районах міста — Основ’янському, Немишлянському та Новобаварському — розгорнуто мобільні центри надання адміністративних послуг.

Ці ЦНАПи працюють для прийому заявок у межах державної програми єВідновлення. Якщо ваше житло було пошкоджене внаслідок обстрілів — зверніться до мобільного центру, щоб отримати допомогу.

Для подання заяви при собі необхідно мати:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи, що підтверджують право власності на житло;

адресу електронної пошти;

банківську картку єВідновлення;

документ, що підтверджує належність до пільгової категорії (за наявності);

довіреність — якщо заяву подає уповноважена особа.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами. Постраждали шестеро людей, зруйновані підприємства, школа та житлові будинки.