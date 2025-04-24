У трьох районах Харкова працюють мобільні ЦНАПи для постраждалих після нічної атаки

Унаслідок 24 ворожих атак по Харкову вночі пошкоджено багатоповерхівки. У постраждалих районах міста відкрито мобільні центри для допомоги людям, які можуть подати заяви на компенсацію за програмою єВідновлення.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, минулої ночі Харків зазнав 24 ударів, унаслідок яких постраждали житлові багатоповерхівки. Щоб допомогти мешканцям, які зазнали втрат, у трьох районах міста — Основ’янському, Немишлянському та Новобаварському — розгорнуто мобільні центри надання адміністративних послуг.
Ці ЦНАПи працюють для прийому заявок у межах державної програми єВідновлення. Якщо ваше житло було пошкоджене внаслідок обстрілів — зверніться до мобільного центру, щоб отримати допомогу.
Для подання заяви при собі необхідно мати:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами. Постраждали шестеро людей, зруйновані підприємства, школа та житлові будинки.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки подарують вам відчуття емоційної легкості – збережіть його до вечора. Ймовірні приємні сюрпризи та вигідні пропозиції, але уникайте надмірностей, особливо з алкоголем – є ризик травм.
У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
влажность:
давление:
ветер: