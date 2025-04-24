24.04.2025 12:15 Віталій Хіневич

Ворог запустив 10 ракет, у тому числі чотири «Калібри», а також 14 «шахедів» - Ігор Терехов

Внаслідок масованої атаки російського агресора у ніч на 24 квітня в Харкові було пошкоджено щонайменше 70 багатоповерхових та приватних будинків.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

За його словами, в будинках було вибито близько 1,1 тис. вікон. Також було пошкоджено покрівлі. Комунальні служби ще вночі почали ліквідацію наслідків атаки.

«Дуже важка була ніч. Ворог запустив 10 ракет, у тому числі чотири «Калібри», а також 14 «шахедів». На щастя, два з них не розірвалися, але наслідки цієї атаки важкі. Зокрема, на виробничому підприємстві спалахнула пожежа площею 6 тис. кв. м.

Дякую працівникам ДСНС, які вже локалізували займання. Також було пошкоджено 70 будинків - багатоповерхових і приватних. Наші комунальні служби роблять все можливе, щоб якнайшвидше закрити контури та усунути наслідки обстрілу», - зазначив мер.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами.