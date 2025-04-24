Оперативна обстановка на Харківщині: ворог продовжує авіаудари та обстріли, сили оборони знищують техніку та живу силу окупантів

Російські окупанти завдали нових ударів по позиціях українських захисників на Харківському напрямку. Ворог неодноразово намагався прорвати оборону, проте українські сили успішно відповідають нищенням техніки та живої сили агресора.
Станом на 9:00 24 квітня 2025 року оперативна обстановка в операційній зоні ОТУ «Харків» залишається складною, повідомляє РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби російські війська завдали 4 авіаудари, застосувавши 8 КАБів, а також використали 106 дронів-камікадзе для атак на наші оборонні позиції. Ворог здійснив 738 обстрілів, зокрема, з артилерії, мінометів та інших систем вогню, намагаючись витіснити українські сили з ключових точок на Харківщині.
Попри інтенсивні атаки, сили оборони України не дозволили ворогу прорвати свої позиції в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Чотири спроби ворога прорвати оборону українських військ не мали успіху.
В результаті цих бойових дій окупанти понесли суттєві втрати. Знищено 59 російських військових, з яких 29 загинули безповоротно.
Також на нашому напрямку ворог втратив:
Знищено:
Сили оборони України продовжують виводити з ладу ключові ресурси окупантів та не дають їм можливості досягти своїх стратегічних цілей на Харківщині. Незважаючи на всі спроби ворога, ситуація залишається під контролем наших військ.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Ще одну атаку відбито біля Загризового на Куп’янському напрямку. Сили оборони тримають рубежі.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки подарують вам відчуття емоційної легкості – збережіть його до вечора. Ймовірні приємні сюрпризи та вигідні пропозиції, але уникайте надмірностей, особливо з алкоголем – є ризик травм.
У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
влажность:
давление:
ветер: