    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові в руках у хлопчика вибухнув саморобний пристрій
24.04.2025  11:45   Віталій Хіневич

У Харкові в руках у хлопчика вибухнув саморобний пристрій

Двоє підлітків віком 13 і 17 років отримали поранення і були госпіталізовані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
23 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Людвіга Свободи у хлопця в руці вибухнув саморобний пристрій, виготовлений із сірки та пневматичного балона. Внаслідок вибуху 13-річний підліток отримав тілесні ушкодження.
 
Цього ж дня під час прогулянки біля лісосмуги в селищі Кулиничі 17-річний хлопець, зачепившись за гілку, почув хлопок, після чого стався вибух. Підліток отримав осколкове поранення.
 
За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».
 
Поліція Харківщини вкотре закликає громадян, особливо дітей та підлітків, бути вкрай обережними! Не торкайтеся незнайомих або підозрілих предметів, не намагайтеся виготовляти або експериментувати з вибуховими речовинами.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що неповнолітнього хлопчика пограбували у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.04 Надзвичайні події На меморіалі у Дробицькому Яру використали символіку нацистського режиму: поліція встановила молодиків 23.04 Надзвичайні події На місці пам’яті жертвам Голокосту невідомі показували нацистські жести: поліція розпочала досудове розслідування 23.04 Надзвичайні події За добу правоохоронці знайшли у 7 осіб наркотики
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 