24.04.2025 11:45 Віталій Хіневич

У Харкові в руках у хлопчика вибухнув саморобний пристрій

Двоє підлітків віком 13 і 17 років отримали поранення і були госпіталізовані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

23 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Людвіга Свободи у хлопця в руці вибухнув саморобний пристрій, виготовлений із сірки та пневматичного балона. Внаслідок вибуху 13-річний підліток отримав тілесні ушкодження.

Цього ж дня під час прогулянки біля лісосмуги в селищі Кулиничі 17-річний хлопець, зачепившись за гілку, почув хлопок, після чого стався вибух. Підліток отримав осколкове поранення.

За цими фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.15, ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Поліція Харківщини вкотре закликає громадян, особливо дітей та підлітків, бути вкрай обережними! Не торкайтеся незнайомих або підозрілих предметів, не намагайтеся виготовляти або експериментувати з вибуховими речовинами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що неповнолітнього хлопчика пограбували у Харкові.