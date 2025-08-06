06.08.2025 13:41

Компенсації за зруйноване житло в Харкові: виплачено 1,2 млрд грн, видано понад 2 тис. сертифікатів

За програмою «єВідновлення» понад 14,8 тис. харків’ян вже отримали допомогу, ще 1,8 тис. – у черзі. Сформовано 2 376 сертифікатів за знищене житло.

У рамках державної програми «єВідновлення» харків’яни продовжують отримувати компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок воєнних дій. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

З початку дії програми в Харкові подано понад 30,1 тисячі заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла та ще 4,8 тисячі заяв – на компенсацію за повністю знищене майно.

Станом на сьогодні грошову допомогу вже отримали близько 14,8 тисячі заявників. Загальна сума виплат склала 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Ще близько 1,8 тисячі осіб чекають на зарахування коштів – це понад 172 мільйони гривень, що наразі перебувають у черзі на виплату.

Окрім того, за напрямком компенсацій за знищене житло вже сформовано 2 376 житлових сертифікатів на загальну суму 2 мільярди 630 мільйонів гривень. Із них 1 547 сертифікатів уже реалізовано – це дозволило людям придбати нове житло або частково компенсувати втрачене.

Програма «єВідновлення» залишається одним із ключових механізмів державної підтримки для постраждалих мешканців Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку реалізації державної програми «єВідновлення» мешканці Харкова подали 29,6 тис. заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. 55% заявників уже отримали компенсацію.