Росіяни п’ять разів штурмували оборону на Харківському напрямку

У зоні відповідальності ОТУ “Харків” протягом доби ворог завдав сотні ударів, здійснив авіанальоти, але зазнав втрат у живій силі й техніці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка на Харківському напрямку станом на ранок 6 серпня суттєво не змінилася — вона лишається напруженою та складною.
За добу російські війська п’ять разів намагалися прорвати українську оборону. Ворог завдав 4 авіаційні удари, використавши 5 керованих авіабомб (КАБ) і 36 некерованих авіаційних ракет (НАР). Загалом по позиціях Сил оборони зафіксовано 586 обстрілів, з них 135 — із застосуванням ударних дронів-камікадзе.
Українські військові продовжують ефективно знищувати сили противника. Протягом минулої доби втрати ворога на Харківському напрямку склали 40 осіб, з яких 17 – безповоротні.
Також знищено або пошкоджено 112 одиниць російського озброєння та техніки, серед яких:
Крім того, українські військові ліквідували:
Сили оборони продовжують тримати ситуацію під контролем, виконуючи завдання зі стримування агресії рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські захисники стримали п’ять штурмів на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак у районі Куп’янська. Бої тривали поблизу понад десяти населених пунктів.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
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