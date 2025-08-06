На Харківщині за добу відбито 12 атак росіян

Українські захисники стримали п’ять штурмів на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак у районі Куп’янська. Бої тривали поблизу понад десяти населених пунктів.
Упродовж минулої доби Сили оборони України продовжували стримувати російські штурми на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку точилося п’ять бойових зіткнень. Противник атакував у районах Вовчанська та Фиголівки.
На Куп’янському напрямку зафіксовано сім спроб прориву оборони. Ворог здійснював штурмові дії біля Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Новоплатонівки. Усі атаки були відбиті українськими військовими.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни намагалися просунутися в районах чотирьох селищ Харківщини.
Комментариев: 0
Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні православні відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом.
влажность:
давление:
ветер: