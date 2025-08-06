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06.08.2025  08:08   Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбито 12 атак росіян

Українські захисники стримали п’ять штурмів на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак у районі Куп’янська. Бої тривали поблизу понад десяти населених пунктів.

мапа Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби Сили оборони України продовжували стримувати російські штурми на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку точилося п’ять бойових зіткнень. Противник атакував у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім спроб прориву оборони. Ворог здійснював штурмові дії біля Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Новоплатонівки. Усі атаки були відбиті українськими військовими.

мапа Генштаб ЗСУ

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Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни намагалися просунутися в районах чотирьох селищ Харківщини.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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