06.08.2025 08:08 Рита Парфенова

На Харківщині за добу відбито 12 атак росіян

Українські захисники стримали п’ять штурмів на Південно-Слобожанському напрямку та сім атак у районі Куп’янська. Бої тривали поблизу понад десяти населених пунктів.

Упродовж минулої доби Сили оборони України продовжували стримувати російські штурми на Харківському напрямку. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку точилося п’ять бойових зіткнень. Противник атакував у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім спроб прориву оборони. Ворог здійснював штурмові дії біля Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Новоплатонівки. Усі атаки були відбиті українськими військовими.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни намагалися просунутися в районах чотирьох селищ Харківщини.