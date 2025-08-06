У Харкові 7 серпня очікуються грози, град і шквали

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища вранці та вдень 7 серпня
Харківський регіон опинився під впливом небезпечних метеорологічних явищ – на 7 серпня оголошено попередження першого рівня небезпечності (жовтий). Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
За даними гідрометеорологів, у четвер вранці та вдень у місті Харкові очікується гроза. У Харківській області прогнозуються грозові дощі, місцями можливі град та шквали зі швидкістю вітру 15–20 м/с.
Такі погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також негативно вплинути на організацію дорожнього руху.
Мешканцям та гостям області радять бути особливо уважними під час перебування на вулиці, уникати знаходження під лініями електропередач, біля дерев і рекламних конструкцій.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
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