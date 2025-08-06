06.08.2025 12:02 Рита Парфенова

Понад 2 км водопроводів, пошкоджених обстрілами, відремонтували у Харкові (фото)

У Харкові повністю відновили 2,34 км трубопроводів холодної води, які були зруйновані внаслідок російських атак. Матеріали для ремонтів надали в межах міжнародної грантової угоди між Японським агентством JICA та Урядом України.

У Харкові ремонтні бригади підприємства «Харківводопостачання» завершили відновлення 2,34 км зовнішніх мереж холодного водопостачання, пошкоджених під час ворожих обстрілів. Ремонтні матеріали та обладнання надали в межах програми міжнародної технічної допомоги – згідно з Грантовою угодою між Японським агентством міжнародного співробітництва JICA та Урядом України.

Як повідомив заступник директора з виробництва Микола Завада, отримані від JICA сучасні трубопроводи різного діаметра та супутнє обладнання дозволили оперативно усувати наслідки влучань по інфраструктурі. Зокрема, йдеться про масштабну аварію на вулиці Олімпійській після ракетного удару, а також численні пошкодження у Київському, Салтівському, Шевченківському районах, на вулиці Метробудівників та провулку Лиманському.

Фахівець зазначив, що обстріли тривають і окремі ділянки пошкоджуються знову – так, у липні відновили водогін на вулиці Дмитра Коцюбайла. Попри постійну загрозу, підприємство виконує всі зобов’язання перед споживачами. Ремонтні бригади працюють без зупинок, навіть в умовах воєнного стану.

У «Харківводоканалі» подякували японському народу та Уряду Японії за підтримку, яка дозволяє забезпечити місто водою навіть під час війни.