06.08.2025 11:34 Рита Парфенова

35-річному рецидивісту з Харківщини оголосили підозру за крадіжку

Мешканець Чугуєва звернувся до поліції через зникнення грошей та інструментів. Зловмисником виявився раніше судимий чоловік, який проник до будинку шляхом віджиму вікна.

У Чугуєві слідчі повідомили про підозру 35-річному чоловіку, який вкрав гроші та електроінструмент із приватного будинку. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Заява про крадіжку надійшла до Чугуївського районного управління поліції 16 червня. Місцевий житель повідомив про зникнення грошей і майна з його оселі.

Проведеним розслідуванням встановлено, що вранці зловмисник, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини, переліз через паркан домоволодіння на одній із вулиць міста. Через віджате вікно він проник у будинок, звідки викрав 3 тисячі гривень готівкою та електроінструмент.

Експертна оцінка завданих збитків склала майже 6 тисяч гривень.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах рецидиву). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини викрили жінку, яка після смерті знайомого продовжувала користуватися його банківською карткою та зняла з неї понад 10 тисяч гривень.