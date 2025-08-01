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01.08.2025  11:11   Рита Парфенова

На Харківщині жінка зняла понад 10 тисяч гривень з картки померлого чоловіка

71-річна жінка скористалася довірою знайомого, якого доглядала, і після його смерті незаконно зняла з його рахунку 10 900 гривень. Поліція повідомила їй про підозру у крадіжці.

підозра

Як повідомляє РЕДПОСТ, поліцейські Харківщини викрили жінку, яка після смерті знайомого продовжувала користуватися його банківською карткою та зняла з неї понад 10 тисяч гривень.

71-річна жителька області доглядала за чоловіком і мала доступ до його кредитної картки з пін-кодом. Після смерті чоловіка вона не повернула картку, а продовжила знімати кошти. Загальна сума, яку жінка незаконно заволоділа, склала 10 900 гривень.

Порушницю викрили працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського районного відділу поліції.

Слідчі зібрали достатньо доказів та повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє жителів Харківщини вкрали з банківської картки знайомого 23 тисячі гривень.

Тэги:  крадіжка, харків
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