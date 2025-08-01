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01.08.2025  10:51   Рита Парфенова

У лікарні помер чоловік, поранений під час обстрілу Куп’янська

Унаслідок російського обстрілу Куп’янська та населених пунктів району постраждали двоє чоловіків. Один з них – 51-річний – помер у лікарні від важких травм.

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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні території Харківської області.

Під вогнем опинилися місто Куп’янськ та кілька населених пунктів Купʼянського району.

Внаслідок обстрілу постраждали двоє місцевих мешканців.

51-річний чоловік отримав важкі вибухові травми та був доставлений до медичного закладу, де вранці помер. Лікарям не вдалося врятувати його життя.

Також поранення дістав 54-річний житель Куп’янська. Його ушкодження – вибухового характеру.

Таким чином, у результаті ворожої атаки – один загиблий і один поранений.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби російська армія завдала ударів по шести населених пунктах Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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