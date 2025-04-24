24.04.2025 15:24 Дмитро Колонєй
У харківському суді отримає вирок поліціянтка, яка слугувала загарбникам, а потім втекла
Справу експоліцейської, яка служила окупантам під Харковом, передано до суду.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час тимчасового захоплення м. Вовчанськ росіянами обвинувачена, будучи діючою поліцейською, зрадила Присязі та свідомо перейшла на бік ворога:
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у липні 2022 року вона обійняла посаду «инспектора направления организации службы отделения полиции № 3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области»;
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підписала «трудовой договор», подала копії особистих документів, анкету, автобіографію, фото та заяву на обробку персональних даних;
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у супроводі військових РФ патрулювала місто;
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виконувала накази окупаційної адміністрації;
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агітувала своїх колег приєднуватися до створеного ворогом псевдоправоохоронного органу.
Фігурантка перед деокупацією міста встигла втекти до країни-агресорки : її оголошено у розшук.
Обвинувачену судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. Їй загрожує довічне позбавлення волі.
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