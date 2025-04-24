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24.04.2025  15:24   Дмитро Колонєй

У харківському суді отримає вирок поліціянтка, яка слугувала загарбникам, а потім втекла

Справу експоліцейської, яка служила окупантам під Харковом, передано до суду.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час тимчасового захоплення м. Вовчанськ росіянами обвинувачена, будучи діючою поліцейською, зрадила Присязі та свідомо перейшла на бік ворога:
 
  • у липні 2022 року вона обійняла посаду «инспектора направления организации  службы отделения полиции № 3 (дислокация г. Волчанск) Военно-гражданской администрации Харьковской области»;
  • підписала «трудовой договор», подала копії особистих документів, анкету, автобіографію, фото та заяву на обробку персональних даних;
  • у супроводі військових РФ патрулювала місто;
  • виконувала накази окупаційної адміністрації;
  • агітувала своїх колег приєднуватися до створеного ворогом псевдоправоохоронного органу.
 
Фігурантка перед деокупацією міста встигла втекти до країни-агресорки : її оголошено у розшук.
 
Обвинувачену судитимуть заочно у Чугуївському міському суді Харківської області. Їй  загрожує довічне позбавлення волі. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що СБУ затримала залізничника агента спецслужб країни-агресорки.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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