23.04.2025 13:00 Рита Парфенова

СБУ затримала залізничника – агента гру рф: 15 років в'язниці за шпигунство і заперечення агресії

42-річного помічника машиніста, завербованого російською воєнною розвідкою, суд визнав винним у державній зраді. Він передавав окупантам маршрути військових ешелонів і розвіддані про укріплення на Харківщині та Сумщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (гру рф). Йдеться про 42-річного помічника машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого завербував 78-й розвідувальний центр гру.

Співробітники СБУ зібрали доказову базу, як зрадник шпигував за ешелонами Сил оборони у Харківській та Сумській областях. Він фіксував напрямки руху вантажних поїздів із військовими безпосередньо з кабіни локомотива та передавав інформацію в чат-бот російської спецслужби.

Метою ворожої розвідки було встановлення логістичних маршрутів постачання озброєння й боєприпасів для українських військ. Крім того, під час службових відряджень зрадник спеціально обходив населені пункти, намагаючись виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів Сил оборони.

Окрім розвідки, чоловік також активно публікував коментарі у проросійських Telegram-каналах, де заперечував збройну агресію рф проти України.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника влітку 2024 року на території Сумської області – саме в момент, коли той збирався передати ворогу нову «порцію» даних.

Колегія суддів, врахувавши усі зібрані матеріали, визнала його винним одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 436-2 – заперечення збройної агресії рф проти України.

Вирок – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування у цій справі проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5 ворожих поплічників, які на замовлення рф вчиняли підпали у Києві та Харкові. Найменшій з фігурантів – 15 років.