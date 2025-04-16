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16.04.2025  13:00   

Затримано дві групи підпалювачів, які на замовлення рф нищили енергооб’єкти Укрзалізниці та авто ЗСУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще 5 ворожих поплічників, які на замовлення рф вчиняли підпали у Києві та Харкові. Найменшій з фігурантів – 15 років.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, потенційними цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, які забезпечують безперебійних рух військових ешелонів у напрямку фронту.
 
Також фігуранти отримали завдання від кураторів на знищення авто мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір обох міст.
 
Для вчинення злочинів окупанти дистанційно завербували місцевих жителів, які шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах.
 
Але замість «швидких грошей» з рф підпалювачі отримали підозри від українських правоохоронців та перспективу довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
 
Так, у Києві затримано двох переселенців з Часового Яру, віком 19 та 21 рік, які оселилися в столиці після початку повномасштабної війни.
 
Згодом вони отримали замовлення рф на знищення пікапів мобільних вогневих груп Сил оборони.
 
Правоохоронці затримали фігурантів «по гарячих слідах», коли вони підпалили два службових авто українських захисників.
 
У Харкові викрито ще трьох зловмисників. Ними виявились двоє студентів залізничного коледжу та їхня 15-річна знайома школярка. Загалом вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення прифронтового регіону.
 
Наступним завданням фігурантів було вчинення серії диверсій у Вінниці. Але правоохоронці зірвали ворожі наміри і затримали всіх трьох зловмисників.
 
За викритими фактами затриманим повідомлено про підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Тривають розслідування для притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Харківській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської та Харківської обласної прокуратур.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила колаборантку, яка намагалася русифікувати освітній процес на Харківщині.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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