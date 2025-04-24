24.04.2025 15:50 Віталій Хіневич

Чоловік у Харкові погрожував фізичною розправою жінці

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом домашнього насильства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Мобільна група сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Заявниця повідомила, що її 62-річний чоловік вчинив з нею сварку, в ході якої поводив себе агресивно, нецензурно лаявся та погрожував фізичною розправою.

Як з’ясувалося, це не перший випадок конфліктної поведінки чоловіка. За подібні дії чоловік неодноразово притягувався судом до адміністративної відповідальності.

Працівники сектору протидії домашньому насильству зібрали матеріал, який внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

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