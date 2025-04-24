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24.04.2025  15:59   Дмитро Колонєй

Триває відновлення пошкодженого ворогом житлового фонду у Харкові

Які роботи та де виконують фахівці розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові продовжують відновлювати житловий фонд, пошкоджений внаслідок бойових дій: 
 
Так, в багатоквартирному будинку в Салтівському районі харківські фахівці
 
  • завершують капремонт покрівлі площею понад 1 тис. кв. м.;
  • у місцях загального користування проводять оздоблювальні роботи: чистять і шпаклюють стіни, обробляють металеві конструкції вогнезахисною фарбою;
  • відновили пошкоджені конструкції зовнішніх стін, сходові марші;
  • змонтували металоконструкції ліфтової шахти;
  • замінили більшість вікон.
 
 
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