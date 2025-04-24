24.04.2025 15:59 Дмитро Колонєй

Триває відновлення пошкодженого ворогом житлового фонду у Харкові

Які роботи та де виконують фахівці розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові продовжують відновлювати житловий фонд, пошкоджений внаслідок бойових дій:

Так, в багатоквартирному будинку в Салтівському районі харківські фахівці

завершують капремонт покрівлі площею понад 1 тис. кв. м.;

у місцях загального користування проводять оздоблювальні роботи: чистять і шпаклюють стіни, обробляють металеві конструкції вогнезахисною фарбою;

відновили пошкоджені конструкції зовнішніх стін, сходові марші;

змонтували металоконструкції ліфтової шахти;

замінили більшість вікон.