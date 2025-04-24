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24.04.2025  16:15   Віталій Хіневич

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

СКП «Харківзеленбуд» запрошує на роботу на різні спеціальності.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Підприємство має вакансії:
 
  • тракториста з правами категорії F або Н;
  • електрика з ремонту електрообладнання автомобілів та спецтехніки;
  • слюсарів-сантехніків з обслуговування фонтанів, систем автополиву;
  • електриків в енергетичну службу. 
Пропонується повний соцпакет, забезпечення спецформою, комунальні пільги, можливість бронювання та своєчасна виплата заробітної плати 12-18 тис. грн.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальні підприємства міста Харкова запрошують на роботу фахівців різних спеціальностей.
 
Тэги:  робота, харків
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