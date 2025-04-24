24.04.2025 16:30 Віталій Хіневич

Представники ООН та міжнародні делегати відвідали Харків

Делегація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні разом з представниками посольств Хорватії, Данії, Польщі та Латвії сьогодні, 24 квітня, відвідала Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Делегати побували в соціальному просторі «Свій». Це хаб підтримки для внутрішньо переміщених осіб, створений за підтримки УВКБ ООН та міжнародних донорів. Гості ознайомилися з гуманітарною ситуацією в місті, побачили наслідки обстрілів у житлових районах міста, а також обговорили актуальні виклики для Харкова: масштабні руйнування цивільної інфраструктури, гостру потребу у відновленні будинків та забезпеченні комунальних послуг в умовах постійних ворожих ударів.

Участь у зустрічі взяли перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, Посол Хорватії в Україні Аніца Джаміч, заступник голови Місії Данії в Україні Ларс Олаф Совндаль Петерсен, заступник голови Представництва Республіки Польща в Україні Агнешка Гуральська та Тимчасовий повірений у справах Посольства Латвії в Україні Мадара Сіліна.

Олександр Новак подякував міжнародним партнерам за солідарність і підтримку та розповів про поточну ситуацію в місті. За його словами, кількість пошкоджених будівель сягає вже 12 тис.

«Харків щодня зазнає обстрілів з боку російського агресора. Тільки минулої ночі було 24 удари - пошкоджено понад 70 будинків, школу, поліклініку, готель, об’єкти бізнесу. Всього за час війни було пошкоджено близько 12 тисяч будівель. Але, попри все, Харків живе і працює. Ми дбаємо про наших мешканців, у тому числі про внутрішньо переміщених осіб, яким забезпечуємо житло, освіту, медичну допомогу», - розповів Олександр Новак.

Своєю чергою Кароліна Ліндхольм Біллінг запевнила у подальшій підтримці міста. Вона наголосила, що місія УВКБ ООН прагне не лише фіксувати наслідки війни, а й надавати реальну підтримку людям.

«Через нашу присутність ми хочемо продемонструвати солідарність з вами. Цей період - один з найважчих за останні три роки війни. Ми розуміємо, що атаки тривають, люди втомлені. Саме тому важливо бути тут, чути вас і підтримувати. Ми тут не лише як спостерігачі, а як партнери, які готові допомагати», - сказала Кароліна Ліндхольм Біллінг.

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