24.04.2025 16:43 Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці випав з вікна та розбився чоловік

Як це сталося з'ясовують правоохоронці Харкова.



У Харкові на Салтівці випав з вікна та розбився чоловік



Як повідомляє РЕДПОСТ , 24 квітня 2025 року близько 9:33 правоохоронцям Харкова стало відомо про загибель містянина у Салтівському районі по вулиці Гвардійців Широнінців.

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Наразі відомо, що 33-річний чоловік випав з вікна квартири, розташованої на 11-му поверсі. Лікарі на місці констатували його смерть. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

Триває розслідування, встановлюються всі обставини події.