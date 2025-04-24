    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові на Салтівці випав з вікна та розбився чоловік
24.04.2025  16:43   Дмитро Колонєй

У Харкові на Салтівці випав з вікна та розбився чоловік

Як це сталося з'ясовують правоохоронці Харкова.


У Харкові на Салтівці випав з вікна та розбився чоловік
Як повідомляє РЕДПОСТ, 24 квітня 2025 року близько 9:33 правоохоронцям Харкова стало відомо про загибель містянина у Салтівському районі по вулиці Гвардійців Широнінців.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Наразі відомо, що 33-річний чоловік випав з вікна квартири, розташованої на 11-му поверсі. Лікарі на місці констатували його смерть. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». 
 
Триває розслідування, встановлюються всі обставини події.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як харківські поліцейські врятували молодика від самогубства.
 
Тэги:  смерть, самогубство, харків, кримінал
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 Надзвичайні події Вбивство на ринку "Барбашово": суд у Харкові обрав запобіжний засіб зловмиснику 21.04 ЖКГ На Харківщині окупанти вбили двох мирних мешканців 21.04 Надзвичайні події Поліцейські спіймали вбивцю жінки на ринку у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 