    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки
24.04.2025  16:50   

У Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки

Внаслідок нічної ворожої атаки в Немишлянському районі було пошкоджено 20 багатоповерхових і 16 приватних будинків, а також освітній заклад.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» продовжують усувати наслідки обстрілів. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають  бите скло. 
 
До них залучено 140 працівників і 24 одиниці спецтехніки. Крім того, ГО «Я врятований» закриває контури в будинках приватного сектору та в ліцеях.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.04 ЖКГ У Харкові на вулиці Наталії Ужвій продовжують відновлювати будинок 23.04 ЖКГ У Новобаварському районі Харкова замінили 300 метрів водоводів 23.04 ЖКГ У Харкові продовжують впорядковувати міські кладовища
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 