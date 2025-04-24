24.04.2025 16:50

У Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки

Внаслідок нічної ворожої атаки в Немишлянському районі було пошкоджено 20 багатоповерхових і 16 приватних будинків, а також освітній заклад.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» продовжують усувати наслідки обстрілів. Комунальники закривають вибиті вікна, прибирають бите скло.

До них залучено 140 працівників і 24 одиниці спецтехніки. Крім того, ГО «Я врятований» закриває контури в будинках приватного сектору та в ліцеях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч на 24 квітня по Харкову та передмістю завдано три серії ударів ракетами та дронами.