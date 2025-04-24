    
Главная Новини Харкова Армія Ворог нищив авіабомбами село Рідкодуб та намагався здолати опір оборонців трьох селищ Харківщини
24.04.2025  17:09   Дмитро Колонєй

Ворог нищив авіабомбами село Рідкодуб та намагався здолати опір оборонців трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
  
  • На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог на Харківському напрямку продовжує авіаудари та обстріли, а сили оборони знищують техніку та живу силу окупантів.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 