24.04.2025 17:09 Дмитро Колонєй

Ворог нищив авіабомбами село Рідкодуб та намагався здолати опір оборонців трьох селищ Харківщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 24 квітня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Рідкодуб.

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На Куп’янському напрямку противник тричі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог на Харківському напрямку продовжує авіаудари та обстріли, а сили оборони знищують техніку та живу силу окупантів.