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24.04.2025  17:30   Віталій Хіневич

Скільки дітей народилось у Харкові за минулий тиждень

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в Харкові з'явилося на світ 8021 дитина.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, протягом тижня з 17 по 23 квітня в місті Харкові на світ з’явилося 50 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 19 хлопчиків та 31 дівчинка, в тому числі дві двійні. 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 24 квітня .
 
Тэги:  діти, харків
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