24.04.2025 17:49 Дмитро Колонєй

Комунальники прикрашають популярне місце відпочинку мешканців Харкова (фото)

Де фахівці підприємства вже висадили майже тисячу рослин розповіли у СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства створили квітник з багаторічних рослин у сквері «Стрілка». Там висадили більше 900 кущів, серед яких - лаванда, спірея, гортензія, дерен та ялівець.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки.