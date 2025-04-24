Комунальники прикрашають популярне місце відпочинку мешканців Харкова (фото)

Де фахівці підприємства вже висадили майже тисячу рослин розповіли у СКП «Харківзеленбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства створили квітник з багаторічних рослин у сквері «Стрілка». Там висадили більше 900 кущів, серед яких - лаванда, спірея, гортензія, дерен та ялівець.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки.
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У четвер, 24 квітня, в Харкові очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю. Вдень місцями можливий короткочасний дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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