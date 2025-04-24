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24.04.2025  17:49   Дмитро Колонєй

Комунальники прикрашають популярне місце відпочинку мешканців Харкова (фото)

Де фахівці підприємства вже висадили майже тисячу рослин розповіли у СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники комунального підприємства створили квітник з багаторічних рослин у сквері «Стрілка». Там висадили більше 900 кущів, серед яких - лаванда, спірея, гортензія, дерен та ялівець.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі через нічну ворожу атаку постраждали будинки.

 

Тэги:  благоустрій, квіти, харків
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